Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Гвардиола: судьба титула в АПЛ может определиться разницей мячей

Гвардиола: судьба титула в АПЛ может определиться разницей мячей
Футбол / Испания

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил такого варианта, при котором судьбу чемпионской гонки в Премьер-лиге нынешнего сезона решит разница забитых и пропущенных мячей.

«Я почти уверен, что чемпион определится в самом последнем туре или последних двух. Я говорю своим футболистам: надо победить, но если ты можешь забить ещё, то сделай, а если можешь избежать пропущенных мячей — избегай.

Судьба титула в АПЛ может определиться разницей мячей. Никогда не говорил своим игрокам, чтобы сегодня они победили 25:0. Важнее всего выиграть матч, а затем постарайся улучшить разницу мячей. Ведь возможно, что её придётся считать», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

«Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Ливерпулю». «Горожане» с 59 очками занимают второе место, отставая от мерсисайдцев на три очка.

Гвардиола: «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент