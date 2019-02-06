Отец Хамеса: топ-футболист должен играть, «Ювентус» — хороший вариант для сына

Уилсон Родригес, отец полузащитника мюнхенской «Баварии» Хамеса Родригеса, поделился мыслями о положении сына в команде, а также высказался о возможном переходе игрока в туринский «Ювентус».



«Сейчас он очень тихий, немногословный и не очень радостный. Что касается «Ювентуса», с учётом того, что собой представляет итальянский футбол в настоящий момент, это был бы хороший вариант.



Анчелотти и Хайнкес ставили Хамеса туда, где он и должен играть. Топ-футболист должен выходить на поле! Нужно использовать его сильные стороны. Мне грустно всякий раз, когда он остаётся на скамейке запасных. И так же реагирует вся Колумбия», — цитирует отца футболиста Bulinews.com со ссылкой на Sport Bild.



Напомним, права на Хамеса принадлежат мадридскому «Реалу». Срок аренды игрока истекает летом, и в договоре «сливочных» с «Баварией» прописана опция выкупа за € 42 млн.

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