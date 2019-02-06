«Халл Сити» представил новую эмблему

«Халл Сити» в официальном «твиттере» представил новую клубную эмблему. На логотипе команды по-прежнему изображена голова тигра, однако при этом дизайн был немного видоизменён, а над рисунком появилось название клуба.



«Халл Сити» использует эмблему с тигром с 70-х годов прошлого века, а предыдущий вариант не менялся с 2001 года.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Халл Сити».

В настоящее время команда, которой в 2017 году руководил российский специалист Леонид Слуцкий, выступает в Чемпионшипе. После 30 туров «Халл Сити» занимает в турнирной таблице 10-е место, набрав 43 очка. От зоны переходных матчей за право выступить в Премьер-лиге клуб отделяет семь баллов.