Бартомеу: если бы Иско понадобился «Барселоне», я бы сперва обратился в «Реал»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу оценил возможность перехода в клуб полузащитника мадридского «Реала» и сборной Испании Иско.



«Если бы тренерский штаб попросил приобрести игрока, а он в свою очередь хотел покинуть «Реал», конечно, мы бы попытались его заполучить. Но с тех пор как я пришёл сюда, ничего из этого не случалось. Между клубами нет никаких договорённостей на этот счёт. Каждый старается сделать свою команду сильнее. Иско? Из уважения к «Реалу» я бы сперва поговорил с их президентом», — цитирует Бартомеу Goal.com со ссылкой на El Partidazo.



Ранее сообщалось, что Иско может покинуть «Реал» из-за конфликта с главным тренером команды Сантьяго Солари. В услугах футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Иско попросит «Реал» о трансфере летом, если Солари продолжит тренировать клуб