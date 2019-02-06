Леоненко: Ракицкий может затеряться в «Зените», просто не потянет

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал переход защитника Ярослава Ракцикого из «Шахтёра» в «Зенит». Украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.

«Ракицкий может затеряться в «Зените» чисто по футбольным причинам – просто не потянет, в «Шахтёре» линия защиты слабее. К тому же есть и политические моменты, наши патриоты уже начинают возмущаться. У нас и Калитвинцева полстраны считали сепаратистом – мода такая. У него квартира в Москве, и играл он в московском «Динамо» у Газзаева.



Не надо забывать, что в первую очередь футболистам семью кормить надо. По крайней мере с этой задачей Ярослав Ракицкий точно справится», – цитирует Леоненко „Собеседник“.