Группа поддержки братьев Кокориных: ребята не очень верят в позитивный итог суда

Группа поддержки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла прибыла к зданию Тверского суда в Москве, где сегодня, 6 февраля, состоится очередное заседание по их делу.



По словам двух молодых людей, прибывших выразить поддержку братьям Кокориным, Александр и Кирилл пребывают в нормальном настроении, однако не очень верят в позитивный итог суда. При этом они не поддерживают ещё одного фигуранта дела – полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Братья Кокорины, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено сегодня, 6 февраля.