Кокорину и Мамаеву отказали в выходе на свободу. Главные фото из суда

Сегодня, 6 февраля, в Москве в здании Тверского районного суда состоялось очередное заседание, где было рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По итогам было принято решение о продлении срока ареста футболистов до 8 апреля.

Аналогичное решение принято в отношении брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

Братья Кокорины вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября.

Главные кадры с судебного заседания – в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.