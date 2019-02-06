«Арсенал» намерен продать Мустафи летом

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph, главный тренер «канониров» Унаи Эмери недоволен игрой 26-летнего футболиста и хочет, чтобы клуб выставил его на трансфер летом.



Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» сможет выделить не более € 51 млн на усиление в летнее трансферное окно.



Мустафи перешёл в лондонский клуб летом 2016 года из «Валенсии» за сумму около € 40 млн. В нынешнем сезоне немецкий защитник албанского происхождения принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, где отметился 2 голами и получил 6 жёлтых карточек. «Арсенал» после 25 туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства с 47 очками в активе.

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