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«Арсенал» намерен продать Мустафи летом

«Арсенал» намерен продать Мустафи летом
Футбол / Англия

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph, главный тренер «канониров» Унаи Эмери недоволен игрой 26-летнего футболиста и хочет, чтобы клуб выставил его на трансфер летом.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» сможет выделить не более € 51 млн на усиление в летнее трансферное окно.

Мустафи перешёл в лондонский клуб летом 2016 года из «Валенсии» за сумму около € 40 млн. В нынешнем сезоне немецкий защитник албанского происхождения принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, где отметился 2 голами и получил 6 жёлтых карточек. «Арсенал» после 25 туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства с 47 очками в активе.

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