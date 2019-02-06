Адвокат Мамаева попросил любую меру пресечения, кроме содержания под стражей

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, считает, что требования следователей о продлении срока пребывания его клиента в СИЗО являются необоснованными.

«Доводы следователя необоснованные, они повторяют доводы предыдущего ходатайства о продлении срока. Следователь указывает о необходимости процедур, которые уже указывались раньше. Нужно критически отнестись к голословной позиции следователя и принять во внимание неоднократные факты волокиты, допущенные и в ходе расследования, и в ознакомлении с материалами дела.



Доводы защиты наглядно подтверждают, что сведений, препятствующих ознакомлению с материалами дела потерпевшими, не было, они могли бы завершить это уже давно. Двое смогли только 11 и 17 января, только в течение одного дня, а третий — с 22 по 29 января. Мы ознакомились с материалами, там были видеоматериалы. Право обвиняемых на своевременное ознакомление с материалами дела нарушено — 35 дней, а какие были препятствия, непонятно. Следствие исправляет собственные процессуальные ошибки, три раза перепроверяло обвинение. Какие-то доводы о том, что он может скрыться и продолжать преступную деятельность, — это голословно. Мамаев — публичный человек, не был замечен ни в чём предосудительном, один из детей Мамаевых остро переживает разлуку, и есть справка, что у ребёнка психологические проблемы из-за разлуки.



Мамаев намерен продолжать свою деятельность. Просим предоставить возможность Мамаеву продолжить заниматься трудовой деятельностью, воссоединиться с семьёй. Это поможет также сэкономить бюджетные средства, ускорить дело. Прошу избрать ему любую иную меру пресечения, кроме содержания под стражей», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.