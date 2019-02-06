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Кокорин: жаль бросать переписку из-за того, что кто-то публикует мои письма

Кокорин: жаль бросать переписку из-за того, что кто-то публикует мои письма
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мыслями о публикации своего письма одному из болельщиков.

«Я отвечаю всем. Жаль бросать переписку из-за того, что кто-то публикует мои письма. Друг по спортивной школе присылает передачи, не только родственники. Ещё передачу получил от Вячеслава Малафеева. Он раньше выступал за «Зенит», сейчас занимает должность в структуре клуба», — цитируют Кокорина «Известия».

В настоящий момент Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся в суде, где идёт заседание по их делу. Молодые люди пребывают под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста.

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