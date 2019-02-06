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Сторона Мамаева предложила залог в 6 млн рублей

Сторона Мамаева предложила залог в 6 млн рублей
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что сторона футболиста готова внести суду залог в 6 млн рублей за футболиста, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, который также является фигурантом дела, в очередной раз предложила внести за Александра залог в размере 10 млн рублей, удостоверив суд, что на её счету находится необходимая сумма.

Братья Кокорины, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое рассматривается сегодня, 6 февраля.

Мать братьев Кокориных вновь предложила залог в 10 млн рублей за Александра
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