Мамаев — об ожиданиях от судебного заседания: на всё воля божья

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о сегодняшнем заседании Тверского суда Москвы, а также заявил, что новостей по поводу возможного матча в СИЗО с его участием нет.



«Ожидания от предстоящего судебного слушания? На всё воля божья. Что касается матча в СИЗО, новостей по этому поводу нет», — приводят слова Мамаева «Известия».



В настоящий момент Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и другом Александром Протасовицким находятся в суде, где идёт заседание по их делу. Молодые люди пребывают под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Скоро будет решение. LIVE Все самые свежие подробности с места событий.