Во время заседания по делу Кокорина и Мамаева у судьи сломался микрофон

В Тверском суде Москвы продолжается заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов, в определённый момент слушания у судьи сломался микрофон, из-за чего обвиняемым стало его не слышно. Кокорин обратил на это внимание и попросил говорить громче. Судье пришлось сильно повышать голос, однако микрофон в итоге починили.



В настоящий момент Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся в суде, где идёт заседание по их делу. Молодые люди пребывают под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Скоро будет решение. LIVE Все самые свежие подробности с места событий.