ЦСКА провёл заключительную тренировку на втором сборе в Кампоаморе

В среду утром футболисты ЦСКА провели заключительную тренировку на втором сборе в Кампоаморе. Занятие продлилось около получаса: после небольшой разминки игроки поработали над стандартными положениями, провели небольшую двусторонку и отправились готовиться к вечернему контрольному матчу с клубом «Одд»(начало игры — в 19:00 мск).

Утром 7 февраля «армейцы» проведут ещё один спарринг, с командой «Стогндал», после чего отправятся в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе. Выше «армейцев» располагаются «Зенит» (34) и «Краснодар» (33). В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 3 марта предстоит гостевая встреча с тульским «Арсеналом».