Дэвид Мирнс, чья компания обнаружила обломки самолёта, на котором футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала летел в Великобританию, заявил, что семья футболиста не питает иллюзий и уже смирилась с его смертью.
«Семьи уже понимают, что Сала и пилот Ибботсон мертвы. Они просто хотят найти их тела, для них сейчас это самое главное.
Что касается самолёта – это совсем другое дело. Он нужен только для того, чтобы выяснить причину трагедии.
Я больше никаким образом не вовлечён в поисковую операцию. После того как мы нашли обломки, британские власти взяли все оставшиеся вопросы под свой контроль», — цитирует Мирнса Goal.com.
Ранее стало известно, что поисковая группа нашла тело среди обломков самолёта, на котором летел Сала. Из-за сильного течения его пока не извлекли из воды.
Глава поисковой операции: семья Салы уже понимает, что Эмилиано мертв