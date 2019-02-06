Поэт принёс в суд стихи в поддержку Кокорина и Мамаева

Поэт Анатолий Маченков посетил заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и принёс с собой стихи в поддержку футболистов.



«Футболистов унизили и оскорбили

они по-мужски

честь и достоинство

своё и друзей защитили!

Спасибо за внимание

Озвучил я сказание

О достоинстве и чести

О зависти и мести



Кокорину Александру, Кириллу

Земляку Павлу Мамаеву

Александру Протасовицкому

Здоровья, терпенья,

На футбольное поле, домой

Возвращенья!»

В настоящий момент Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся в суде, где идёт заседание по их делу. Молодые люди пребывают под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября.