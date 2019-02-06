Поэт принёс в суд стихи в поддержку Кокорина и Мамаева

Поэт Анатолий Маченков посетил заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и принёс с собой стихи в поддержку футболистов.
«Футболистов унизили и оскорбили
они по-мужски
честь и достоинство
своё и друзей защитили!
Спасибо за внимание
Озвучил я сказание
О достоинстве и чести
О зависти и мести
Кокорину Александру, Кириллу
Земляку Павлу Мамаеву
Александру Протасовицкому
Здоровья, терпенья,
На футбольное поле, домой
Возвращенья!»
В настоящий момент Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся в суде, где идёт заседание по их делу. Молодые люди пребывают под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября.
Суд над Кокориным и Мамаевым. Скоро будет решение. LIVE
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