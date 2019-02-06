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Следствие и прокурор — против изменения меры пресечения Мамаеву и Кокорину

Следствие и прокурор — против изменения меры пресечения Мамаеву и Кокорину
Футбол / РПЛ

В ходе сегодняшнего судебного заседания следствие выразило возражение об изменении меры пресечения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Прокурор поддержал данную инициативу, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое рассматривается сегодня, 6 февраля. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

Фото: Мамаев в зале суда
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