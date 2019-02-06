Юрист: Кокорин и Мамаев сознались, а их упаковали на несколько месяцев в СИЗО

Назар Назаров, представитель Аланы Мамаевой, жены полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, почему супруга футболиста сегодня не появилась в суде.

«Продление будет. Павел чувствует себя позитивно, но это не говорит о том, что он не раскаивается. Уверен, это видно. Защита всё правильно сказала. Они давно были готовы возместить все потери. Ребята уже покаялись. Если мы говорим о том, что их надо ещё продержать, то урок они свой уже усвоили. Мотивы в ходатайстве абстрактны. Контрастнее надо спрашивать, куда они скрываться собираются, зачем? Они пришли с повинной, в чём проблема? У нас столько преступников, которые бегают, и их поймать не могут. А они пришли, признались, а их ещё упаковали на несколько месяцев в СИЗО.

Я пришёл со стороны родственников Павла Мамаева. Алана не смогла явиться по семейным обстоятельствам. Она очень надеется, что сегодня он сможет вернуться в семью. Она неоднократно высказывалась, что Павел в первую очередь любящий отец. Я чётко знаю, о чём она говорит», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.