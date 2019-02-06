Адвокат К. Кокорина просит суд учесть интеллектуальные возможности подзащитного

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, в ходе сегодняшнего заседания в Тверском суде Москвы выразил недоумение заключением своего подзащитного под стражу.



«Учитывая возраст Кирилла, его род деятельности, реальные возможности — интеллектуальные в том числе, при всём уважении, я не вижу основания для того, чтобы он оставался под стражей.



Я теряю веру в силу закона и необходимость приводить доводы. Мы озвучиваем их и в первой, и в следующей инстанции, а текст постановления просто не меняется, слово в слово. Но я постараюсь настроиться и коротко изложить всё. В материалах, озвученных вами, свидетель сообщает, что слышала нецензурное оскорбление на букву «Е…» – то есть какие они? Они «Е….», после которых началась драка», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Как это было Все подробности с места событий.