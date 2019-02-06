Футбольный фестиваль в Турции начал приём заявок от любительских команд

Международный футбольный фестиваль «Спортивная волна», проходящий при поддержке «Чемпионата», открыл приём заявок от любительских команд.

C 3 по 10 мая 2019 года коллективы из разных городов России, Европы и Азии разыграют сразу два трофея на натуральных газонах прибрежного турецкого города Белек. В основном турнире команды будут поделены на дивизионы, исходя из уровня подготовки и возраста футболистов. В Суперкубке сойдутся все команды фестиваля без ограничений.

Каждая команда получит флаг со своей символикой от Оргкомитета, а также возможность сразиться с соперниками более чем в 10 спортивных дисциплинах. Если приехавшие футболисты будут без команды, то они автоматически попадают в одну из сборных фестиваля или дозаявляются в рамках трансферного дня за готовые коллективы. Все члены сборных получают комплект формы.



В этом году домом для «Спортивной волны» станет отель Sirene Belek Hotel 5*, работающий по системе ultra all inclusive. Натуральное футбольное поле расположено у самого берега Средиземного моря. В распоряжении гостей фестиваля будут все возможности площадок отеля и дополнительная программа от Оргкомитета: собственная анимация для детей, танцевальные и альфагравити секции для девушек, вечерние концерты, развлекательные шоу и неспортивные соревнования только для участников «Спортивной волны».



Оставить заявку или уточнить подробности участия можно на сайте фестиваля.