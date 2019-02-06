Созин: мир узнал о Гордоне благодаря России, а он говорит гадости о Ракицком

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывания украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который раскритиковал соотечественника Ярослава Ракицкого за переход в «Зенит». Гордон заявил, что защитник питерской команды «или идиот, или мерзавец».



«Мы отлично понимаем, что на Украине любой, кто хочет понравиться власти, напомнить о себе, набрать бонусные очки, должен публично обгадить Россию. Но вызывает изумление, что по такому же пути пошёл Дмитрий Гордон – человек, который сделал себе имя в журналистике, наверняка заработал неплохие деньги в первую очередь в российском медиапространстве. Он сделал более 1000 интервью с российскими знаменитостями. Мир узнал о Гордоне благодаря России. А сейчас он, брызжа слюной, говорит гадости о человеке, который приехал в Россию, чтобы играть в футбол. Не заниматься политикой, а играть в футбол!



Предполагаю, что своим поведением Гордон пытается отвести внимание от самого себя, чтобы на Украине случайно не вспомнили, что свою карьеру он сделал во многом благодаря России. Любой здравомыслящий человек понимает, что высказывания Гордона – это бред обезумевшего от ненависти человека. Поэтому лучше сосредоточиться на футболе», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Леоненко: Ракицкий может затеряться в «Зените», просто не потянет