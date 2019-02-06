«Челси» в ярости после слов Куртуа в адрес директора клуба Марины Грановской

Лондонский «Челси» крайне недоволен высказываниями своего бывшего голкипера Тибо Куртуа в адрес директора клуба Марины Грановской, сообщает Sky Sports. В интервью бельгийскому изданию HLN вратарь заявил, что Грановская не поддержала его в желании уйти из клуба прошлым летом.



«С Мариной тяжело вести переговоры, но это вполне нормально. Думаю, что у таких людей, как она, самая тяжёлая работа в футболе. Им приходится обсуждать такие вещи, как контракты, зарплаты, трансферы.



В марте у нас с Мариной была встреча, на которой я сказал, что хочу уйти из «Челси». Жизнь в Лондоне и расписание Премьер-лиги не позволяли мне регулярно видеться с моими детьми, которые жили в Мадриде.



Тем не менее после чемпионата мира мой трансфер внезапно стал уже не столь очевидным. Игроки, которых клуб искал на моё место, оказались слишком дорогими», — заявил Куртуа.

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