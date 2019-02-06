Юрист — о Кирилле Кокорине: какие связи могут быть у 19-летнего подростка?

Юрист Назар Назаров выразил недоумение требованием следствия оставить под арестом Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



«Резонансное дело. Куда смотрят руководители? Неужели нельзя поменять формулировку, убрать те формулировки, которые уже отпали? Они не нужны. Есть тезис «минование надобности». На эту минуту в рамках статьи 217 ознакомление с материалами дела. Неужели нужно держать обвиняемых под стражей, чтобы закончить этот процессуальный момент? Всё законно, но я не понимаю, каким образом всё обосновывают, стиль абстрактный.



У тебя такая же ситуация, как и у других адвокатов – изложи свою позицию чётче. Для меня нонсенс, что судья не задаёт вопроса следствию: «С чего вы взяли, что люди готовы скрыться и, вероятнее всего, сделают это?» На этот вопрос и общество, и правоохранительный блок, и суд должны ответить. По связям 19-летнего подростка… Да какие у него связи могут быть? Ссылаются, что у его брата связи. Так брат закрыт, какие у него связи? О чём речь?» — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Как это было Все подробности с места событий.