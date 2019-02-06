Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля

Тверской суд Москвы принял решение продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца – до 8 апреля, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Аналогичное решение суд принял и в отношении младшего брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела.



Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля. При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Как это было Все подробности с места событий.