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Бартомеу: никогда не общался с Неймаром на тему его возвращения в «Барселону»

Бартомеу: никогда не общался с Неймаром на тему его возвращения в «Барселону»
Футбол / Испания

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал возможное возвращение в клуб бразильца Неймара.

«Я никогда не разговаривал по поводу возвращения в «Барселону» ни с Неймаром, ни с его отцом. Мы говорим об игроке «ПСЖ», и я не думаю, что парижский клуб планирует расставаться с таким футболистом, как он. Клуб продолжает готовиться к следующему сезону, но Неймара нет в наших списках», — цитирует Бартомеу Goal.com.

В текущем сезоне 27-летний бразилец провёл 22 матча в составе «ПСЖ», в которых отметился 21 забитым мячом и 8 ассистами.

Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». У форварда был диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Такую же травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев. На этот раз сроки восстановления бразильца оцениваются в 2,5 месяца.

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