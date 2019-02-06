Поэт прочитал Кокорину и Мамаеву стихи после оглашения вердикта

Поэт Анатолий Маченков, который посетил сегодняшнее заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в Тверском суде Москвы и принёс с собой стихи про футболистов, поддержал их после оглашения вердикта, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



После того как суд объявил, что арест обоих футболистов решено продлить ещё на два месяца, пожилой поэт зачитал им свои стихи. Кокорин и Мамаев хором сказали ему «Спасибо».



Полностью текст стихов выглядит следующим образом:



«Футболистов унизили и оскорбили

они по-мужски

честь и достоинство

своё и друзей защитили!

Спасибо за внимание

Озвучил я сказание

О достоинстве и чести

О зависти и мести



Кокорину Александру, Кириллу

Земляку Павлу Мамаеву

Александру Протасовицкому

Здоровья, терпенья,

На футбольное поле, домой

Возвращенья!»

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Как это было Все подробности с места событий.