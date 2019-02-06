«Спартак» объявил состав на товарищескую игру с «Актобе»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с казахстанским «Актобе». Встреча состоится в Турции, где красно-белые в настоящее время проводят второй зимний тренировочный сбор.



Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»: Шитов, Боккетти, Комбаров, Миронов, Маслов, Гулиев, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Мелкадзе, Роша.



Запасные: Поплевченков, Айртон, Кутепов, Гапонов, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий, Умяров, Ташаев, Полубояринов, Прошляков.



«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 очками в активе, уступая «Зениту» (34), «Краснодару» (33) и ЦСКА (30).