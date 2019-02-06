«Тамбов» взял в аренду у «Мордовии» Обухова

Нападающий «Мордовии» Владимир Обухов на правах аренды перешел в «Тамбов». Соглашение рассчитано до конца текущего сезон с возможной опцией выкупа по его окончании, сообщает пресс-служба тамбовского клуба.

К своей новой команде футболист присоединится на Кипре и в скором времени будет внесен в заявочный лист для участия в весенней части ФНЛ.

Обухов занимался в академии «Спартака», дебют нападающего за основной состав красно-белых пришелся 15-го апреля 2012 года: Обухов вышел на замену на 85-й минуте в матче против «Рубина» (2:0). Летом 2016 года его контракт со «Спартаком» закончился, и футболист переехал в Краснодар, где стал игроком «Кубани». За два сезона в стане жёлто-зелёных, Обухов провел 61 игру, отметившись 10 мячами.



Перед началом этого сезона игрок подписал контракт с «Мордовией». В 23 играх за саранскую команду забил 8 голов, став лучшим бомбардиром на этом отрезке.



В активе Обухова есть матчи за юношеские сборные России до 17 и 19 лет. Также нападающий регулярно привлекался под знамена молодежной сборной, сыграв в общей сложности за нее 17 матчей и забив 8 мячей.

