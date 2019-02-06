Адвокат Мамаева: собираемся обжаловать вердикт и добиться завершения процесса

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда продлить арест его подзащитного до 8 апреля.



«Нам предоставили материалы для ознакомления только 30 января, спустя 30 дней после завершения расследования. Поэтому всё это было искусственно создано, чтобы создать какие-то предпосылки и основания для заявления данного ходатайства, которое, к сожалению, было поддержано судом. Наши доводы – вполне разумные и обоснованные – были отклонены и не учтены при постановлении.



Если бы ознакомление с делом началось своевременно, примерно в начале этого года, то всё давно было бы завершено. Прокуратура бы уже имела возможность проверить обоснованность привлечения обвиняемых по этому делу, проверить правильность квалификации и решения на данной стадии.



Мамаев не жалуется, а про Кокорина вы всё сами слышали, у него есть определённые проблемы со здоровьем. Мы собираемся обжаловать данное решение и добиваться скорейшего завершения процесса и получить доступ к материалам для прокуратуры. Думаю, что в течение двух-трёх недель процедура завершится», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Как это было Все подробности с места событий.