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Адвокат Мамаева: собираемся обжаловать вердикт и добиться завершения процесса

Адвокат Мамаева: собираемся обжаловать вердикт и добиться завершения процесса
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда продлить арест его подзащитного до 8 апреля.

«Нам предоставили материалы для ознакомления только 30 января, спустя 30 дней после завершения расследования. Поэтому всё это было искусственно создано, чтобы создать какие-то предпосылки и основания для заявления данного ходатайства, которое, к сожалению, было поддержано судом. Наши доводы – вполне разумные и обоснованные – были отклонены и не учтены при постановлении.

Если бы ознакомление с делом началось своевременно, примерно в начале этого года, то всё давно было бы завершено. Прокуратура бы уже имела возможность проверить обоснованность привлечения обвиняемых по этому делу, проверить правильность квалификации и решения на данной стадии.

Мамаев не жалуется, а про Кокорина вы всё сами слышали, у него есть определённые проблемы со здоровьем. Мы собираемся обжаловать данное решение и добиваться скорейшего завершения процесса и получить доступ к материалам для прокуратуры. Думаю, что в течение двух-трёх недель процедура завершится», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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