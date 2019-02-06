Адвокат: Мамаев сейчас тратит молодые годы на бессмысленное времяпрепровождение

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда продлить арест его подзащитного до 8 апреля.

«Решение для нас, к сожалению, особых новостей не принесло. Конечно, мы хотели, чтобы наши доводы были учтены и было принято справедливое решение в рамках этого процесса. Но голословные заявления следствия оказались первичнее. Почему Павел не прокомментировал возможное продление ареста? У нас позиция по данному поводу согласована, и более ему добавить нечего.



Ситуация с футбольным матчем в СИЗО пока неизвестная, но, возможно, этот матч когда-нибудь и состоится. Желательно, чтобы он состоялся, когда Павел будет на свободе. Сейчас Мамаев занимается спортом по мере возможности. Проблем для его посещения не создаётся на данный момент. Он имеет условия для сохранения физической формы, но она недостаточна для профессионального спортсмена.



Не хотим ли мы попросить для них большего времени в спортзале? Лучше бы они на свободе находились, чем в этом спортзале. Они сейчас зря тратят свои молодые годы на бессмысленное времяпрепровождение, ожидая, когда потерпевшие изволят ознакомиться с делом, а следствие его завершит. В общении с семьёй никаких препятствий нет, есть соответствующее разрешение», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.