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Хавбек «Анжи» Рабиу намерен подписать контракт с «Кайратом»

Хавбек «Анжи» Рабиу намерен подписать контракт с «Кайратом»
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Анжи» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает Ghanasoccernet.

По информации источника, 29-летний ганский футболист перейдёт в «Кайрат» на правах свободного агента. В этом сезоне Рабиу принял участие в 11 матчах (все – в основном составе) за махачкалинскую команду, но не отметился результативными действиями. Его контракт с «Анжи» действует до лета 2019 года.

С 2013 по 2016 год Рабиу выступал за «Кубань», приняв участие в 51 матче и забив один гол. В 2016 году он перешёл в «Анжи», но травма и длительная реабилитация не позволили ему выступить в составе команды. Спустя два года без футбола Мохаммед вернулся в стан махачкалинцев, став в этом сезоне одним из игроков основного состава.

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