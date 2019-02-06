Хавбек «Анжи» Рабиу намерен подписать контракт с «Кайратом»

Полузащитник «Анжи» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает Ghanasoccernet.



По информации источника, 29-летний ганский футболист перейдёт в «Кайрат» на правах свободного агента. В этом сезоне Рабиу принял участие в 11 матчах (все – в основном составе) за махачкалинскую команду, но не отметился результативными действиями. Его контракт с «Анжи» действует до лета 2019 года.



С 2013 по 2016 год Рабиу выступал за «Кубань», приняв участие в 51 матче и забив один гол. В 2016 году он перешёл в «Анжи», но травма и длительная реабилитация не позволили ему выступить в составе команды. Спустя два года без футбола Мохаммед вернулся в стан махачкалинцев, став в этом сезоне одним из игроков основного состава.

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