Гамула: продление ареста Кокорина и Мамаева ещё на два месяца – что-то заказное

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал решение Тверского суда Москвы продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца — до 8 апреля.

«Не понимаю, что творится в деле Кокорина и Мамаева. Продление ареста — это что-то заказное. Люди уже и поняли, и извинились, и письма написали, и готовы залог внести. Наверное, игроков решили помучить до конца, а после шести месяцев в СИЗО их выпустят.

Даже после такого периода без футбола они нормально смогут вернуться. Это будет как после тяжёлой травмы, но футбол быстро приведёт в чувство. У Кокорина ведь недавно были «кресты», тут будет то же самое», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Мнение обозревателя «Чемпионата» Павла Пучкова о решении суда оставить Мамаева и Кокорина в СИЗО читайте в нашем телеграм-канале.