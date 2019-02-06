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«Краснодар» — «Локомотив»: Ари сыграет с первых минут, Сулейманов — в запасе

«Краснодар» — «Локомотив»: Ари сыграет с первых минут, Сулейманов — в запасе
Футбол / РПЛ

Стали известен стартовый состав «Краснодара» на товарищеский матч с московским «Локомотивом». Встреча команд состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе футбольного центра Марбельи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Олссон, Классон, Вандерсон, Ари.

Запасные: Сафонов, Синицын, Рамирес, Марков, Фьолусон, Рамирес, Голубев, Уткин, Сергеев, Сулейманов, Игнатьев.

В настоящий момент обе команды проводят зимний сбор и готовятся к возобновлению сезона. При этом «быкам» предстоит вернуться к игре раньше, чем «железнодорожникам». Уже 14 февраля команда из Краснодара на своём поле проведёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Байером». Ответная встреча состоится 21 февраля.

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