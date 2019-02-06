Хамес Родригес: у нас нормальные отношения с Ковачем, я думаю только о «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес прокомментировал слухи о возможном переходе колумбийца в другой клуб. Ранее сообщалось, что Родригес планирует покинуть «Баварию» после окончания сезона. В настоящее время он находится в мюнхенском клубе на правах аренды, в которую Хамеса отдал мадридский «Реал». В то же время колумбиец не хочет оставаться и в мадридском клубе.
«Мы с Нико Ковачем профессионалы. У нас нормальные отношения, какие и должны быть между тренером и игроком. Я сохраняю спокойствие, продолжаю упорно тренироваться. По контракту у меня остаётся ещё четыре месяца. Сейчас я думаю только о «Баварии», — цитирует Родригеса Bild.
Ранее сообщалось, что Хамес может продолжить карьеру в «Ювентусе».
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