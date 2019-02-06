Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на товарищеский матч с «Краснодаром»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на товарищеский матч с московским «Краснодаром». Встреча команд состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе футбольного центра Марбельи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



«Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Лысов, Денисов, Чорлука, Фарфан, Смолов, Крыховяк.



В настоящий момент обе команды проводят зимний сбор и готовятся к возобновлению сезона. При этом «быкам» предстоит вернуться к игре раньше, чем «железнодорожникам». Уже 14 февраля команда из Краснодара на своём поле проведёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Байером». Ответная встреча состоится 21 февраля.

После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе. «Локомотив» (28) располагается на пятой строчке.