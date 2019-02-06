«Эвертон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» в случае победы поднимется на первую строчку в турнирной таблице. После 25 сыгранных матчей «горожане» располагаются на втором месте, набрав 59 очков. «Ливерпуль» с 62 очками занимает первое место.

«Эвертон» после 25 туров располагается на девятой строчке с 33 очками. В случае победы хозяева поднимутся на восьмое место, которое сейчас занимает «Вулверхэмптон».

В матче первого круга победу одержал «Манчестер Сити». Тогда хозяева на «Этихад Стэдиум» победили со счётом 3:1.