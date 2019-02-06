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Адвокат: судья играла в телефончик во время слушания, это нормально?

Адвокат: судья играла в телефончик во время слушания, это нормально?
Футбол / РПЛ

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который также является фигурантом дела о нападениях в Москве, прокомментировала решение Тверского суда продлить арест на два месяца — до 8 апреля. Прилипко обвинила судью в неподобающем поведении.

«Чем была недовольна судья? Я её «укусила», а ей не понравилось. Она сидит, называется, дело слушает, а сама в телефончик играет. Причём играет до такой степени, что всё отражается на экране слева. Это нормально, когда судья слушает процесс и развлекается с мобильным телефоном? Я полагаю, что нет.

Можно ли считать, что заранее было решение известно? Что спрашиваете? Конечно», — передаёт слова Прилипко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Мнение обозревателя «Чемпионата» Павла Пучкова о решении суда оставить Мамаева и Кокорина в СИЗО читайте в нашем телеграм-канале.

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