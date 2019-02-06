Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля 2019 года. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Барселона» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

«Барселона» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистентами главного судьи выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервным рефери на матч назначен Иван Муньос Перес.

Ответный матч команды проведут на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В другом полуфинале Кубка Испании сыграют «Бетис» и «Валенсия». Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин».

Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал» на «Чемпионате»

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент