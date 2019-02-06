«Барселона» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистентами главного судьи выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервным рефери на матч назначен Иван Муньос Перес.



Ответный матч команды проведут на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В другом полуфинале Кубка Испании сыграют «Бетис» и «Валенсия». Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин».



Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал» на «Чемпионате»