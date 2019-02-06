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Дзагоев и Сигурдссон попали в стартовый состав ЦСКА на матч с «Оддом»

Дзагоев и Сигурдссон попали в стартовый состав ЦСКА на матч с «Оддом»
Футбол / РПЛ

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч с норвежский клубом «Одд». Встреча команд состоится сегодня, 6 февраля, и начнётся в 19:00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Бекао, Марио Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Сигурдссон, Абель Эрнандес.

Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Бийол, Бистрович, Тикнизян, Чалов.

Второй сбор ЦСКА завершится завтра, 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании. Он пройдёт с 11 по 23 февраля.

После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 2 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».

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