Чочиев: пусть всевышний не простит тех, кто радуется аресту Кокорина и Мамаева

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев прокомментировал продление срока ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля.



«Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание, как мужчины. Это, наверное, первый случай, когда за нанесение лёгкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину. Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление! И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, — пусть всевышний не простит вам этого никогда! Слёзы матерей ребят! Они на вашей совести!» — написал Чочиев на странице в «Инстаграме».

Мнение обозревателя «Чемпионата» Павла Пучкова о решении суда оставить Мамаева и Кокорина в СИЗО читайте в нашем телеграм-канале.