Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на «класико»

Совсем скоро состоится полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Встреча, которая пройдёт на «Камп Ноу», начнётся в 23:00 мск.



В компании bwin Россия на улучшенных для игроков условиях доступны суперкоэффициенты на данный матч. Букмекер предлагает заключить пари на то, что обе команды смогут забить в первой половине встречи. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 4.20.



Также можно предположить, что лидер каталонцев Лионель Месси сумеет поразить ворота первым в матче, — подобное предложение оценено по коэффициенту 4.00.



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В текущем сезоне каталонцы показывают более состоятельный футбол. В чемпионате Испании «сливочные» отстают от сине-гранатовых на 8 очков после 22 туров. Кроме того последние очные встречи команд, как правило, завершались в пользу «Барселоны». Хозяева выглядят фаворитами предстоящего поединка, поэтому букмекеры всецело отдают предпочтение им.



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