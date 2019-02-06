Джеко: разгром «Манчестер Юнайтед» — лучшее воспоминание

Форвард «Ромы» Эдин Джеко вспомнил выступление за «Манчестер Сити». Босниец признался, что до сих пор следит за успехами бывшего клуба. Также он назвал момент, который ему больше всего запомнился в Англии.

«Я провёл в «Манчестер Сити» четыре с половиной года, выигрывал трофеи. Клуб ждал победы в чемпионате 44 года. Этот период моей карьеры был особенным.

Я до сих пор слежу за «Манчестер Сити». Отношусь к этому клубу как к своему. Было очень приятно играть в ведущей лиге мира, соревноваться с лучшими. Было удивительно смотреть за тем, как развивался «Манчестер Сити».

Лучший момент в «Манчестер Сити»? Победа над «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:1. Мы унизили соперника в дерби на его поле. Победить сэра Алекса Фергюсона, одного из величайших тренеров в истории, было особенным моментом в моей карьере», — цитирует Джеко Four-Four-Two.