Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля 2019 года. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Джеко: разгром «Манчестер Юнайтед» — лучшее воспоминание

Джеко: разгром «Манчестер Юнайтед» — лучшее воспоминание
Футбол / Англия

Форвард «Ромы» Эдин Джеко вспомнил выступление за «Манчестер Сити». Босниец признался, что до сих пор следит за успехами бывшего клуба. Также он назвал момент, который ему больше всего запомнился в Англии.

«Я провёл в «Манчестер Сити» четыре с половиной года, выигрывал трофеи. Клуб ждал победы в чемпионате 44 года. Этот период моей карьеры был особенным.

Я до сих пор слежу за «Манчестер Сити». Отношусь к этому клубу как к своему. Было очень приятно играть в ведущей лиге мира, соревноваться с лучшими. Было удивительно смотреть за тем, как развивался «Манчестер Сити».

Лучший момент в «Манчестер Сити»? Победа над «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:1. Мы унизили соперника в дерби на его поле. Победить сэра Алекса Фергюсона, одного из величайших тренеров в истории, было особенным моментом в моей карьере», — цитирует Джеко Four-Four-Two.

Гюндоган: для «Манчестер Сити» стать чемпионом всё ещё реально
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент