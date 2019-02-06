Паредес — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Кубка Франции

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее выступавший в составе «Зенита», попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Вильфранш-Божоле».



Напомним, дебютный матч Паредеса за парижский клуб состоится 3 февраля. Аргентинский футболист вышел на замену на 79-й минуте матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (1:2).



Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в конце января текущего года. Аргентинец выступал за петербургский клуб с 1 июля 2017 года, провёл 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Паредес дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков сине-бело-голубых. Будучи футболистом «Зенита», провёл 8 матчей за сборную Аргентины.

«ПСЖ» проиграл «Лиону» в дебютном матче Паредеса