Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля 2019 года. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

ЦСКА разгромил норвежский «Одд» в товарищеском матче

ЦСКА разгромил норвежский «Одд» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 6 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч с норвежским «Оддом». Встреча команд состоялась на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.

На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Второй мяч в ворота норвежской команды отправил хавбек «армейцев» Арнор Сигурдссон. На 75-й минуте защитник ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол московской команды в этой встрече.

Второй сбор ЦСКА завершится завтра, 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании. Он пройдёт с 11 по 23 февраля.

После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 2 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».

Товарищеские матчи (клубы)
06 февраля 2019, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
3:0
Одд
Шиен, Норвегия
1:0 – Дзагоев – 7, 2:0 – Сигурдссон – 61, 3:0 – Щенников – 75
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент