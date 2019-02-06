ЦСКА разгромил норвежский «Одд» в товарищеском матче

ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 6 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч с норвежским «Оддом». Встреча команд состоялась на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.



На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Второй мяч в ворота норвежской команды отправил хавбек «армейцев» Арнор Сигурдссон. На 75-й минуте защитник ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол московской команды в этой встрече.



Второй сбор ЦСКА завершится завтра, 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании. Он пройдёт с 11 по 23 февраля.



После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 2 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».