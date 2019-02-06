Кононов: Роша уже давно адаптировался, вопрос — в характере самого игрока

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об адаптации Педро Роши в московском клубе. Кононов считает, что успех Роши в «Спартаке» зависит от мотивации.

«Я думаю, что Роша уже давно адаптировался, вопрос стоит в характере самого игрока, и он сам хочет уже всем всё доказать. Он говорил о том, что хочет доказать, что не просто так в России и не хочет уезжать из «Спартака». У него были предложения от других клубов из Бразилии, достаточно серьёзных. Сейчас он на тренировках и играх доказывает свою состоятельность. Согласен ли я с тем, что у него есть проблема в завершающей стадии атаки? Ну, в играх он не забивает, значит с этим есть определённые проблемы. На тренировках у него нет такой проблемы, но игры важнее. Ждём от него не только голевых передач. Мне очень нравится, когда игроки отдают такие тонкие передачи, которые выводят игроков на завершение. Также он должен быть стабилен, от стабильности зависит результативность.

Изначально, насколько я знаю, Педро Рошу покупали на позицию Промеса. В игре с «Ростовом» мы пробовали Рошу на позиции десятки. У него были два момента в которых он должен был забивать, один из них железный. Он очень квалифицированный игрок, молодым игрокам из Бразилии надо давать время на поле, если не давать времени, то он и не раскроется.