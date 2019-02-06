Ракицкий: я патриот Донецкого края, мне трудно без любимого города

Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий, ранее выступавший в составе «Шахтёра», отметил, что тяжело перенёс переезд из Донецка.



«Сделал татуировку горняка я не так давно, года два назад. Я патриот Донецкого края. Донецк – мой самый любимый город. Мне без него трудно.



Когда все произошло и нам пришлось уехать из родного города, это ударило по всем. ПО болельщикам «Шахтера», по самим футболистам. А какое давление было на клуб! Мы скитались туда-сюда. Сначала говорили, что мы будет базироваться в Харькове, потом перекинули в Киев. Многое потеряли. «Донбасс-арена» была прекрасным стадионом. Мое сердце всегда будет там. А сейчас, увы, не так много болельщиков, которые так же переживают за нас и ходят на стадион. То же самое можно сказать и про чемпионат Украины. Многим людям сейчас не до футбола.», — сказал Ракицкий в интервью телеканалу «Россия 24».

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