На Кубке Легенд — 2019 сыграют Нуну Гомеш, Паулета, Павлюченко и Аршавин

Стали известны составы двух команд, которые примут участие в традиционном футбольном турнире «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко.

За сборную России сыграют: вратарь Александр Филимонов; защитники Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун и Олег Корнаухов; полузащитники Евгений Алдонин, Роман Широков, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Константин Зырянов и Андрей Каряка; нападающие Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Для Аршавина, завершившего карьеру в 2018 году, это будет первое участие в турнире.

За сборную Португалии выступят: вратари Паулу Сантуш и Нену; защитники Мигел Монтейро, Фернандо Мейра, Пауло Феррейра, Пауло Мадейра; полузащитники Симау Саброза, Нуну Валенте, Педро Мендеш, Нуну Ассиш; нападающие Нуну Гомеш и Паулета.

На турнире сыграют также национальные команды Германии, Испании, Нидерландов и международная сборная звёзд футбола. Их состав будет объявлен позже.

Кубок Легенд — 2019 пройдет в Москве, на Малой спортивной арене «Лужники», 23 и 24 февраля. Он состоится 11-й год подряд. Сборная России — 11-кратный победитель турнира.