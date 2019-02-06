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Новый меморандум УЕФА откладывает на годы вопрос создания Суперлиги

Новый меморандум УЕФА откладывает на годы вопрос создания Суперлиги
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА и Ассоциация европейских клубов подписали новый меморандум о понимании до 2024 года. Новый документ, по всей видимости, отложит вопрос создания европейской Суперлиги — масштабного проекта, который в последние годы активно обсуждался представителями ведущих клубов.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньели, являющийся председателем Ассоциации европейских клубов, назвал подписание документа важной вехой в истории европейского футбола. Новый документ предполагает более активное участие клубов в принятии решений в УЕФА.

Стороны взяли на себя обязательства по дальнейшему внедрению принципов финансового фэйр-плей. Также УЕФА и ассоциация планируют вести совместную работу, направленную на разработку календаря соревнований.

Новое соглашение фактически ставит крест на попытках создания европейской Суперлиги в ближайшие годы. Более активное участие клубов в принятии решений откладывает вопрос создания нового турнира как минимум до конца 2024 года.

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