А. Эрнандес: Щенников — большой игрок. Здорово, что в ЦСКА забивают все

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал результат товарищеского матча с норвежским «Оддом» (3:0).



«Ощущения самые хорошие. Игра была интенсивной, но мы показали качественный футбол и добились позитивного результата. Побеждать всегда важно, будь то официальный матч или товарищеский. На этом сборе мы выполнили большой объём работы, и она приносит плоды. Надеюсь, и в дальнейшем будем продолжать в таком же духе.



Гол Щенникова? Он большой игрок и приносит много пользы команде. Здорово, что в ЦСКА голы забивают все, в том числе защитники, а ЦСКА побеждает.



Самочувствие? Раз отыграл 90 минут, значит, всё в порядке. На каждой тренировке выкладываюсь по полной, чтобы в наилучших кондициях подойти к возобновлению чемпионата», — сказал Эрнандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

ЦСКА разгромил норвежский «Одд» в товарищеском матче