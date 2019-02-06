Бекао: ЦСКА выполнил то, что просил тренер, и провёл отличный матч

Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал результат товарищеского матча с норвежским «Оддом» (3:0).



«Хорошая получилась игра. Мы выполнили то, что просил тренер. Вышли на поле с должным настроем, задали высокий игровой ритм.Товарищеские матчи существуют для того, чтобы исправлять какие-то ошибки, но самое главное, что ЦСКА провёл отличный матч и добыл победу.



Смена схемы? Тренер выбирает тактический рисунок, а я просто хочу поздравить всю команду с победой. Это был отличный матч», — сказал Бекао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



После 17 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 2 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».

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